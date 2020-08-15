تسجيل نظام نور النقل المدرسي 1441 التسجيل في noor.moe.gov.sa برقم الهوية

ننشر رابط تسجيل نظام نور النقل المدرسي 1441 برقم الهوية الوطنية لأولياء الأمور، حيث وجهت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بصفتها الشركة المسؤولة عن نقل الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، أولياء الأمور ممن يرغبون في تحقيق الاستفادة من خدمة النقل المدرسي خلال العام الدراسي الجديد 1440 – 1441هـ، بسرعة التوجه لـ نظام نور 1441 لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل، حيث يتم التسجيل في النقل المدرسي عبر موقع نظام نور المركزي قسم النقل المدرسي التابع لوزارة التعليم السعودية، ويتيح نظام نور بالهوية إمكانية تسجيل الأبناء في النقل المدرسي بمدارس التعليم العام على مستوى مناطق ومدن ومحافظات وقرى المملكة كافة، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن يمكنكم تسجيل طالب جديد في نظام نور بالهوية، كما نوفر رابط التسجيل في نظام نور 1441 الرسمي.

تسجيل نظام نور النقل المدرسي 1441

قامت شركة تطوير النقل التعليمي بالمملكة العربية السعودية بتوجيه الدعوة لكافة أولياء الأمور الذين يرغبون في تحقيق الاستفادة من خدمة النقل المدرسي بالدخول إلى قسم النقل المدرسي ضمن نظام نور الإلكتروني، وذلك لتسجيل الأبناء في الخدمة إلكترونياً، وقد حرصت الشركة على تيسير إجراءات التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور 1440، ويجب العلم بأن النقل المدرسي يلعب دوراً محورياً في المحافظة على انتظام سير العملية التعليمية بصورة عامة، حيث يساعد الطلاب والطالبات على تجنب مشاكل التأخير والتغيب والتسرب المدرسي.

ويساعد النقل المدرسي في تحقيق الانضباط المدرسي، والمساهمة في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، حيث يتم نقل الطلاب من البيت إلى المدرسة أو العكس عن طريق وسيلة نقل مناسبة يتوفر بها كافة عناصر السلامة تحت إشراف المشرف الخاص بالنقل، كما تساعد خدمة النقل المدرسي في التقليل من الازدحام المروري وتخفيض استهلاك الوقود، وتوفير وسيلة نقل تتميز بالأمان والراحة طبقاً لأفضل المواصفات في مستويات الخدمة التي تقدمها الشركة، ويتم تسجيل نظام نور النقل المدرسي من خلال الموقع الرسمي للنظام الوزاري.

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وقد تم الإيضاح من جانب شركة تطوير النقل المدرسي فيما يتعلق بالمستفيدين من خدمة النقل، حيث تقتصر خدمة النقل المدرسي فقط على الطلاب والطالبات المُسجلين في نظام نور المركزي 1441، وبناءً على ذلك؛ فسيتم استبعاد كافة طلبات التسجيل في نظام نور الغير كاملة، حيث يلزم استكمال كافة إجراءات التسجيل في النظام وتحديث البيانات، لذلك؛ يجب على أولياء الأمور التوجه للنظام في أقرب وقت ممكن للتسجيل بالخدمة عن طريق الدخول إلى بوابة النقل المدرسي عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية أو باسم المستخدم وكلمة المرور باتباع الرابط الرسمي التالي (noor.moe.gov.sa)، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 1441.

خطوات تسجيل نظام نور النقل المدرسي

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتوفير خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات عن طريق شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي من أجل تحقيق عدداً من الأهداف التي من شأنها العمل على رفع مستوى الأبناء التعليمي، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهوية 1441 من خلال النقاط التالية:

زيارة موقع نظام نور الإلكتروني.

في حال كان لولي الأمر حساباً في نظام نور فيتم الدخول بشكل مباشر بكتابة البيانات، أما إن كان مستخدماً جديداً فيقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل ولي أمر”، ثم تسجيل البيانات للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختيار النقل المدرسي من القائمة.

اختيار طلاب النقل المدرسي.

سوف تظهر أمامك شاشة فيها أسماء المُسجلين في نظام نور 1441، قم باختيار أحدهم من أجل طلب الخدمة.

تعبئة البيانات الموجودة (اسم الطالب، رقم الهوية، اسم المدرسة، عنوان سكن الطالب).

سيتم تطبيق معايير الاستحقاق من جانب المدرسة على الطلب المقدم بعد دراسته.

يتم إشعار ولي الأمر بالنتيجة عبر نظام نور برقم الهوية 1441.

وفي حال مواجهتك لأي صعوبات عند تسجيل نظام نور النقل المدرسي 1441، يمكنك زيارة مشرف النقل بالمدرسة من أجل مساعدتك لتسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي.