موعد نزول الرواتب السعودية 1441 تاريخ صرف راتب شهر ذي الحجة عداد الرواتب 2020

ننشر موعد نزول الرواتب السعودية 1441 للموظفين الحكوميين في الحسابات البنكية الشخصية الشهر الجاري من العام 1441، حيث تم تحديد موعد صرف الرواتب 1441 من جانب وزارة المالية ومؤسسة نقد العربي السعودي ليصبح بتاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بتوحيد موعد الصرف للموظفين العمومين وإصدار فواتير الخدمات بعد نزول الراتب بالحساب البنكي.

وقد كان موعد صرف الراتب في السابق يتحدد وفقاً للشهور الهجرية وليست الميلادية، حتى تم تغيير مواعيد إيداع الرواتب ليصبح وفقاً للتقويم الشمسي “الأبراج”، مما أدى إلى غضب العديد من المواطنين من موعد نزول الرواتب السعودية لتأتي الأوامر الملكية السامية من جانب مقام خادم الحرمين الشريفين مراعاةً لمصلحة أبنائه وبناته المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن ننشر موعد إيداع الراتب 1441 الشهر الجاري، ومتابعة مستمرة لكي يتم توفير عداد الرواتب أو كم المتبقي على نزول الرواتب في الحسابات الخاصة بمشيئة الله تعالى.

موعد نزول الرواتب السعودية 1441

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه أوامر ملكية كريمة تقضي بالعمل على توحيد موعد نزول الرواتب للموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية، وتنفيذاً لتوجيهاته الكريمة، فقد تم تحديد موعد إيداع الرواتب رسمياً ليصبح في تاريخ 27 من كل شهر ميلادي، كما تم التوجيه أيضاً بتوحيد مواعيد الفواتير (الكهرباء، المياه) ليصبح في الأسبوع التالي لصرف الرواتب السعودية.

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وقد جاءت هذه الأوامر الملكية تيسيراً على المواطنين/المواطنات نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الحكيمة 2030، ومن يرغب في التعرف على موعد نزول الرواتب بالتاريخ الميلادي والهجري الشهر الجاري والأشهر المُقبلة من العام الميلادي 2020، يمكنه ذلك من خلال الجدول المتضمن موعد نزول الرواتب السعودية 1441 المرفق بالتالي:

مسلسل اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي 1 الاثنين 2 جمادي الثانية 1441هـ 27 يناير 2020 2 الخميس 3 رجب 1441هـ 27 فبراير 2020 3 الخميس 2 شعبان 1441هـ 26 مارس 2020 4 الاثنين 1 رمضان 1441هـ 27 أبريل 2020 5 الأربعاء 4 شوال 1441هـ 27 مايو 2020 6 الأحد 7 ذو القعدة 1441هـ 28 يونيو 2020 7 الاثنين 6 ذو الحجة 1441هـ 27 يوليو 2020 8 الخميس 8 محرم 1442هـ 27 أغسطس 2020 9 الأحد 10 صفر 1442هـ 27 سبتمبر 2020 10 الثلاثاء 10 ربيع الأول 1442هـ 27 أكتوبر 2020 11 الخميس 11 ربيع الثاني 1442هـ 26 نوفمبر 2020 12 الأحد 12 جمادي الأولى 1442هـ 27 ديسمبر 2020

موعد نزول الراتب ذي الحجة 1441

من المقرر ووفقاً لمواعيد صرف الرواتب الرسمية المحددة سلفاً أن يتم صرف رواتب شهر 12 الهجري الجاري بتاريخ السابع والعشرون من الشهر الميلادي الجاري أغسطس 2020م، ويتم تحويل أو إيداع رواتب الموظفين بالقطاع العام الحكومي في الحسابات البنكية الخاصة بهم مباشرةً، ومن يرغب في التعرف على موعد صرف الراتب لشهر ذي الحجة 1441 يمكنه ذلك من خلال التالي:

موعد نزول الرواتب السعودية: يوم الخميس بتاريخ 27 أغسطس 2020 الموافق لتاريخ 8 محرم 1442هـ.

ويتم البدء في تحويل الراتب بالحساب الشخصي على البنك التابع له في الساعات الأولى من صباح يوم الصرف، ويتم إرسال رسالة التحويل على الهاتف المُسجل لدى البنك، وبحساب الوقت المتبقي على إيداع رواتب أغسطس 2020 اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 5 أغسطس 2020 الموافق 15 ذي الحجة 1441 وحتى يوم الصرف والإيداع المُحدد، فإن عدد الأيام المتبقية على التحويل هو (22 يوماً).