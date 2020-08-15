شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تعلق على اللقاح الروسي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علقت وزارة الصحة، اليوم السبت، على لقاح الفيروس المستجد الذي كان قد أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عدة أيام.
وتلقت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، استفسارًا يقول: هل اللقاح الروسي لا يناسب البالغين أقل من 18 عامًا وهل وزارة الصحة سوف تعتمده؟
ومن جانبها، أكدت "الصحة"، في ردها، أنه لا يوجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما تم ذكره.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تعلق على اللقاح الروسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.