شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تعلق على اللقاح الروسي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت وزارة الصحة، اليوم السبت، على لقاح الفيروس المستجد الذي كان قد أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عدة أيام.

وتلقت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، استفسارًا يقول: هل اللقاح الروسي لا يناسب البالغين أقل من 18 عامًا وهل وزارة الصحة سوف تعتمده؟

ومن جانبها، أكدت "الصحة"، في ردها، أنه لا يوجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما تم ذكره.