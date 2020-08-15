شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة مواعيد مراجعة أقسام «مرور الرياض» عبر أبشر الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أنه سيتم إتاحة مواعيد مراجعة أقسام «مرور الرياض» عبر منصة أبشر الأسبوع القادم.
وتفاعلت "المرور" مع شكوى أحد المواطنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، بسبب الزحام الشديد الذي شهده أحد مكاتب غرب منطقة الرياض، الأمر الذي اعتبره قد يعرقل جهود وزارة الصحة في مكافحة الجائحة.
وكشفت إدارة " المرور "، أن المواعيد لمراجعة أقسام مرور الرياض اعتباراً من الاسبوع القادم ستكون عبر منصة أبشر، ومتاحة لكافة المراجعين.
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