"المسند": أمطار ورياح نشطة على عسير وجازان اليوم

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم السبت على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان. توقع الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم السبت على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان. وقال " المسند" أن توقعات الأمطار ضعيفة ، فيما توقع أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة ، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة .

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