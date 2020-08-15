"المرور" توجه باتخاذ الإجراءات النظامية حيال عمالة عطلت حركة السير في الرياض (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت الإدارة العامة للمرور بتطبيق الإجراءات النظامية حيال عمالة عطلت حركة السير في الرياض. وجهت الإدارة العامة للمرور بتطبيق الإجراءات النظامية حيال عمالة عطلت حركة السير في الرياض. وجاء ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن عمالة وافدة تعرقل حركة السير في أحد الشوارع بحي الوزارات بالرياض. وأكدت الإدارة أنه تم رفع بلاغ للقسم المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذا الأمر.

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