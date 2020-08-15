شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": يجب تغيير صورة جواز السفر في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم السبت على أهمية تغيير الصورة بجواز السفر إذا كانت تختلف بشكل ملحوظ عن الصورة بالهوية الوطنية .

وقالت "الجوازات " انه يجب تغيير الصورة الشخصية إذا كان هناك اختلاف تيسيراً لإجراءات السفر .

وكانت " الجوازات " قد نفت مؤخراً عودة الرحلات الدولية في شهر سبتمر المقبل ، مؤكدة أن أي مستجدات ستكون عبر القنوات الرسمية .

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