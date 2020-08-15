شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: البذور المستنبتة والبراعم هي الأفضل صحيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، اليوم السبت، أن البذور المستنبتة والبراعم تعد الأفضل صحيًا والأكثر فائدة.

وقال الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏تعتبر البذور المستنبتة والبراعم هى افضل صحياً وأكثر فائدة واعلى تركيزاً في فيتاميناتها وانزيماتها وأقوى أثراً".

وأضاف "الخضيري"، أن ذلك: " لأنه تبدأ بإطلاق انزيمات خاصة استعداداً للنمو، لذا فأحرص على ذلك ولا تسمع للإشاعات التي يطلقها مجاهيل (انقع البذور بالماء يوم أو يومين ثم تناولها، لتعطي قيمة غذائية مضاعفة) " .