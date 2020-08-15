شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل برامج معهد الإدارة العامة لإيفاد موظفي الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف معهد الإدارة العامة، اليوم السبت، عن تنفيذ برامجه المخصصة لإيفاد موظفي الدولة في مقار المعهد، وتنفيذ برامجه الإعدادية العامة واللغة الإنجليزية عن بعد والتقييم في القاعات التدريبية.

وأوضح المعهد، أن البرامج التي ستنفذ عن بعد هي: البرامج التدريبية القصيرة (القدرة الواحدة)، والبرامج الإعدادية العامة (بعد الثانوي) وبرنامج اللغة الإنجليزية الخاصة بها.

وأشار إلى أن البرامج التي تستلزم الحضور لمقر المعهد: برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين (للموظفين)، البرامج التدريبية الموجهة، الحلقات التطبيقية، البرامج الإعدادية للإيفاد؛ لافتًا إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال زيارة موقع المعهد على الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .