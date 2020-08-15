شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إعادة دعم حساب المواطن لأرملة انقطع عنها منذ 3 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، شكوى من مواطنة بسبب انقطاع الدعم عنها منذ ثلاثة أشهر، ليؤكد البرنامج أنه يمكن إضافة الأبناء كتابعين وإضافة المستندات المطلوبة.

وأوضحت الأرملة، في شكواها، أن الدعم انقطع عنها منذ 3 أشهر والأرض مسجلة باسم زوجها المتوفى وتم رفض طلبها للحصول على الدعم.

ومن جانبه، أكد حساب المواطن، أنه بإمكان الأم "الأرملة" إضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة).