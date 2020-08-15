شكرا لمتابعة خبر عن 4 معايير يجب الالتزام بها عند اختيار أماكن الفعاليات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للترفيه، أمس الجمعة، 4 معايير يجب الالتزام بها عند اختيار أماكن الفعاليات الترفيهية، ومنها الابتعاد عن المناطق المأهولة بالسكان، وأن يكون مكان الفعالية بعيدا بشكل كافٍ عن المساجد والأماكن الدينية.

وشددت الهيئة، على أن يكون هناك عدد كافٍ لمواقف المركبات في مكان الفعالية يتناسب مع عدد الحضور المتوقع، إلى جانب أن تتسع المداخل والمخارج لمقر الفعالية للعدد المتوقع من المركبات ولا تسبب ازدحاما في الطرق الرئيسية.