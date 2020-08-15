شكرا لمتابعة خبر عن استئناف العمل الإداري بالمدارس غداً وترقب لآلية الدراسة في العام الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يستأنف الإداريون والإداريات غداً الأحد العودة لمدارسهم بعد انتهاء الإجازة الصيفية ، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد. يستأنف الإداريون والإداريات غداً الأحد العودة لمدارسهم بعد انتهاء الإجازة الصيفية ، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد. ويتسلم الإداريون والإداريات مهامهم بشأن جاهزية المدارس ووسائل السلامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا . في سياق متصل ، يترقب أولياء الأمور والمعلمون آلية الدراسة في ظل الجائحة والتي تعكف على إعدادها وزارة التعليم بالتعاون مع جهات أخرى منها الصحة والإتصالات وهيئة تقويم التعليم والتدريب بما يضمن سلامة واستفادة الطلاب والطالبات . إقرأ أيضاً :

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