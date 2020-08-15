شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طفلة تعطي درساً للكبار وتنظف بقايا المتنزهين على ضقاف وادي نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): ضربت طفلة بنجران مثالاً يفتقده الكثيرون في النظافة والحفاظ على البيئة والشعور بالمسؤولية رغم صغر سنها . ضربت طفلة بنجران مثالاً يفتقده الكثيرون في النظافة والحفاظ على البيئة والشعور بالمسؤولية رغم صغر سنها . ووثق مقطع فيديو متداول الطفلة وهي تقوم بجمع مخلفات المتنزهين على ضفاف وادي نجران للتخلص منها بعيداً . وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسلوك الطفلة مؤكدين انها أعطت درساً لا يُنسى لمن يصر على الإهمال والتشويه البصري .

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