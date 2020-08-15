تردد قناة تايم سبورت الأرضي والفضائي 2020

عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن تردد قناة تايم سبورت الجديدة والتي انطلقت يوم السبت 25-5-2019 والهدف من انطلاقها هو إذاعة كافة مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 وكما تعلمون جميعا أن مصر الدولة المستضافة لهذا الحدث العالمي، وسوف تكون في الفترة ما بين 21 يونيو 2019 وسوف تنتهي يوم 19 يوليو 2019.

يوجد عشاق كثيرون للكرة والساحرة المستديرة سواء في جمهورية مصر العربية أو في جميع أنحاء العالم، الجدير بالذكر أن أنشاء قناة تايم سبورت وبثها على القمر الصناعي نايل سات جاء في إطار شراكة مع البطولة المقامة على أرض مصر والهدف من ذلك هو عرض جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 سواء من خلال التردد الفضائي أو التردد الأرضي.

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

متاح لجميع عاشقي الساحرة المستديرة متابعة قناة تايم سبورت الجديدة من خلال ترددها علي القمر الصناعي المصري نايل سات سواء من داخل مصر أو من خارجها، ولمن لا يمتلك جهاز ريسيفر يمكنه مشاهدة القناة عبر التردد الأرضي وهو UHF 32 ويكون استقبال هذا التردد عبر استخدام الإريال العادي، وبالنسبة لأماكن أقامة المباريات تم تحديدها فقط في 4 محافظات في الجمهورية وهم القاهرة، السويس، الإسكندرية وأخيرا الإسماعيلية.

الجدير بالذكر بأنه تم التعاقد مع عدد كبير من نجوم التعليق الرياضي في مصر، وأبرز المذيعين الرياضيين حتى يقوموا بتقديم المباريات والتعليق عليها بكل احترافيه ومن هؤلاء النجوم :

حازم إمام

أحمد شوبير

عماد متعب

أيمن الكاشف

سيف زاهر

تامر صقر

عبد الظاهر السقا

حسن المستكاوي

تردد قناة تايم سبورت 2020 الجديد على النايل سات هو 11449 H ومعدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6

من جانب أخر سوف يتم أنشاء صفحة رسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل استخدام خدمة البث المباشر أثناء قيام المباريات وإذاعة الاستوديوهات التحليلية عقب كل مباراة والتي يقدمها عدد من كبار ومشاهير كرة القدم في جمهورية مصر العربية.

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تردد قناة تايم سبورت على النايل سات والأرضي 2020

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