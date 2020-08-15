إشارة بث تردد قناة Hollywood Mix Channel ميكس هوليود الجديد “أغسطس 2020” على النايل سات وأسباب توقف القناة مؤقتاُ عن بث برامجها

عودة بث إشارة تردد قناة ماكس هوليود Hollywood Mix Channel الجديد 2020 والذي يبحث عنه الكثير من عشاق القناة بعدما توقف بث القناة فجاءة منذ عدة ساعات، وتواصلنا مع القائمين على أمر القناة لتوضيح سبب توقف القناة ووقد عادت القناة لبثها من جديد سنتابع معكم جميع التفاصيل المتعلقة بتوقف تردد قناة Hollywood Mix Channel حيث الموسم الصيفي من الأفلام الأمريكية المثيرة التي وجدت رواجاً كبيرا لدى قطاع عريض من الشباب العربي بكافة البلدان العربية، والتي حقق إيرادات هائلة خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة كما صرح مصدر مسئول بالقناة أن القناة ستنقل البث بنفس التردد بتقنية HD أتش دي عالية الجودة، لذلك سنتحقق من هذا الأمر ونخبركم بكافة التفاصيل، فتابعوا هذا التقرير الخاص بتردد قناة Hollywood Mix Channel الجديد لتكونوا على اطلاع بكل جديد.

تردد قناة Hollywood Mix Channel الجديد 2020 على القمر النايل سات

تردد قناة Hollywood Mix Channel وأسباب توقف القناة

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11488 27500 3/4 أفقي

تردد Hollywood Mix هوليود نايل سات

تردد قناة ميكس هوليود : 11488 .

الاستقطاب : افقي.

معدل الترميز : 27500

معامل الخطأ : 3/4.

تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood الجديد

يعتبر تردد قناة Hollywood Mix Channel الجديد من أحدث الترددات التي تقوم بعرض أفضل وأقوى الأفلام الأجنبية، خاصة أفلام “الأكشن والرعب والدراما والخيال العلمي”، وقد وجدت القناة منذ لحظة بثها الأولي إقبال منقطع النظير من الكثير من الشباب العربي بعموم البلدان العربية، وحققت القناة نسبة مشاهدة غير مسبوقة وذلك للمحتوى المتميز والجذاب من أفلام مثيرة لأشهر النجوم العالميين.

أقرأ أيضا وتعرف على:

ضبط إشارة بث تردد قناة الرأي الكويتية alrai على نايل سات تحديث أغسطس 2020 روائع البرامج والأعمال الدرامية

Advertisements

إشارة بث تردد قناة أم بي سي MBC 4 الجديد “أغسطس 2020” على النايل سات .. عرب سات “أقوى البرامج والمسلسلات الأمريكية”

إشارة بث جميع ترددات قنوات القمر عرب سات الجديدة التردد الشبكي”أغسطس 2020″ قنوات الرياضة والأفلام والأخبار وجميع قنوات الأطفال والدراما والأكشن

Nile Sat إشارة بث تردد سحري واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات “أغسطس 2020” التردد السحري الشبكي ترددات القنوات الرياضية والأخبار والدراما وقنوات كارتون الأطفال

أعزائنا عشاق قناة ميكس هوليود Mix Hollywood سنتابع الأسباب الحقيقية للتوقف المؤقت للقناة، وسنتابع معكم لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة أخر ما يستجد من أحبار من المسئولين عن إدارة القناة لتوضيح السبب الحقيقي، ومتى ستعود القناة لبثها من جديد، فتابعونا وتواصلوا معنا منن خلال التعليقات على هذا التقرير، وسنجيب بالرد على جميع استفساراتكم.