شغال تردد قناة “ON TIME SPORTS” الرياضية المصرية 2020 على النايل سات || أون تايم سبورت الأولي لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

حازت قناة ON TIME SPORT الفضائية الرياضية 2020، على مكانة متميزة مع بداية العام، حيث أنها نتاج دمج “تايم سبورت” مع “قناة أون سبورت”، حتي يتمكن المشاهد المصري من التمتع بمتابعة المباريات بأرقي خدمة بث، هذا و تعمل إدارة القناة على نقل مباريات الدوري الممتاز بصورة عالية الجودة و تعليق متميز مع استوديو تحليلي يستضيف مشاهير الكرة أصحاب الخبرة في التحليل الرياضي.

مع عودة النشاط الرياضي والدوري المصري الممتاز للساحة مرة أخري، كثُر البحث عن تردد أون تايم سبورت الجديد 2020، حتي يتمكن متابعي ومحبي مباريات كرة القدم من الجمهور المصري، أن يشاهدوا مباريات الدوري المصري الممتاز في أسبوعه التاسع عشر، ومتابعة نتائجه أول بأول.

مباريات اليوم في الدوري المصري

أسماء الفرق توقيت المباراة مرحلة المنافسة القناة الناقلة الزمالك/ مصر المقاصة الساعة 8 مساءً الأسبوع أل 19 ON TIME SPORTS 1

تردد قناة ON TIME SPORTS على النايل سات

التردد الاستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 10853 أفقي 27500 النايل سات

وقد احتلت قناة “أون تايم سبورت” مكانة متميزة بين القنوات الرياضية، على الرغم من حداثة انطلاقها، وهذا دليل على جودة المعروض على شاشتها، واهتمام إدارة القناة بتوفير أحدث تقنيات البث، التي تجعل من صورة وصوت المعروض على القناة جاذب للمشاهد.

فريق عمل قناة ON TIME SPORTS

الكابتين “أحمد شوبير”.

الكابتين “سيف زاهر”.

الكابتين “حازم إمام”.

الكابتين “تامر صقر”.

الكابتين “حسني عبد ربه”.

الكابتين “عماد متعب”.

الكابتين “عبد الظاهر السقا”.

الكابتين “جمال الغندور”

وتعتبر قناة أون تايم سبورت نقلة كبيرة في مجال القنوات الناقلة لأهم البطولات، نظراً لاهتمام إدارتها بتوفير الدعم المالي لتوفير أحدث تقنيات البث لتكون جودتها على أعلي مستوي، كما تتعاقد مع مشاهير ومقدمي البرامج الرياضية، وتنقل أهم الأحداث الرياضية على الساحة المصرية.