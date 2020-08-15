إشارة بث تردد قناة الفجر الرياضية الجديد أغسطس 2020 مباشر على القمر النايل سات استقطاب عمودي

تردد قناة الفجر الرياضية الجديد بث مباشر alfajer tv والتي تعاظم البحث على ترددها في ألأوانه الأخيرة وذلك لما تبثه من محتوى متميز، وتحظى قناة الفجر الجديدة باهتمام كبير بجميع بلدان الوطن العربي على اتساع أرجائه، كما تتمتع قناة الفجر بنسبة مشاهدة مرتفعة، وعلى الرغم من أن تردد قناة الفجر الجديد هو قناة تليفزيون محلية لمدينة طولكرم بفلسطين، إلا أنها لاقت قبول كبير لدى المشاهد العربي، ومن الجدير بالذكر أن قناة الفجر قد تأسست في عام 1995 ووجهت ما تبثه من محتوى للشعب الفلسطيني وكذلك جميع دول العالم.

تردد قناة الفجر الجديد 2018 والتي يطلق عليها تليفزيون الفجر الجديد، فقد أخذت قناة الفجر على عاتقها تقديم تغطية متميزة للأحداث والقضايا الفلسطينية، ومحتوى قناة الفجر الجديد يقدم أخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، كما تهتم القناة أيضا بجميع ما يتعلق بالشأن العربي في كافة أخباره، وتقوم قناة الفجر أيضا بتقديم محتوى ترفيهي متميز خاصة ما تقدمة من مسلسلات بجانب حديثة وقديمة، كما تهتم قناة الفجر أيضا بالرياضة، وتقوم ببث المباريات الرياضية، سواء كانت مباريات محلية أو عربية أو عالمية، ولا يتوقف ما تبثه قناة الفجر على ما سبق، ولكن لديها محتوى متميز من الأخبار المحلية والعالمية، وكذلك العديد من البرامج المتنوعة.

فيديو تردد قناة الفجر الرياضية الجديد

تردد قناة الفجر الجديد والذي يقدم محتوى شيق وجذاب من الدراما خاصة المسلسلات التي استطاعت القناة من خلال ما تقدمة من جذب شريحة متنوعة وواسعة من المتابعين على اختلاف مستوياتهم وكافة الفئات العمرية.

تردد قناة الفجر الرياضية بث مباشر

هنا نقدم لكم تردد قناة الفجر الرياضية بث مباشر، والذي يتيح لكم المشاهدة بشكل مباشر عبر شبكة الإنترنت في بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع.

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تردد قناة الفجر الجديد 2020

تردد قناة الفجر على نايل سات

التردد: 11748.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

FEC (معامل الخطأ): 3/4

ومن الجدير بالذكر أن قناة الفجر حققت شهرتها الواسعة من خلال ما تقدمة من محتوى استطاع أن يجد القبول لدى المشاهد العربي، فقناة الفجر تتمسك بالهوية الفلسطينية والعربية، حيث تقدم القناة كل ما يتعلق بالمواطن الفلسطيني، وأخذت القناة على مسؤوليتها توصيل المعاناة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني في ظل الاحتلال الصهيوني الغاشم، لذلك فقناة الفجر هي صوت فلسطين للعالم الخارجي والمجتمع الدولي، وإظهار الفظاعات والانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيوني.

برامج قناة الفجر الجديد

برنامج زجل تقديم الشاعر حسن كنانة.

برنامج قمرة تقديم الإعلامي أحمد الشقيري.

برنامج المواهب العربية ArabIdol الموسم الرابع.

برنامج رامز يلعب بالنار تقديم الفنان رامز جلال.

برنامج نقطة وشطر جديد تقديم الشيخ عمار مناع.

برنامج حديث الفجر تقديم الشيخ محمد الغول أبو الأرقم.

برنامج Arab Got Talent عرب جوت تالنت الموسم الخامس.

برنامج فتاوي ومضان تقديم فضيلة مفتي طولكرم الشيخ عمار البدوي

أشهر المسلسلات ألتي قدمتها قناة الفجر الجديدة

مسلسل عطر الشام.

مسلسل صرخة روح.

مسلسل جريمة شغف.

مسلسل وادي الذئاب.

مسلسل مأمون وشركاه.

مسلسل باب الحارة ج 8.

مسلسل العراب تحت الحزام

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وكذلك تقدم قناة الفجر أخبار النجوم في البلدان العربية، كما تقدم القناة أيضا العديد من الحفلات الغنائية، كما تقدم أحداث مباشرة من المهرجانات والمعارض، خاصة الثقافية منها، كما تتميز قناة الفجر بما تقدمه من أفلام وثائقية، وتعمل قناة الفجر أيضا على تغطية الأحداث الرياضية والبطولات والدوريات الرياضية للعديد من الدول العربية.