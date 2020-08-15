ضبط تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية” 2020 على النايل سات للتعرف على أخبار دوري أبطال أوروبا

“بي إن سبورت الرياضية الإخبارية” القناة صاحبة الشهرة الواسعة، التي حجزت مكاناً لها بين العديد من القنوات صاحبة الريادة في مجال أخبار الرياضة، وهي تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية المالكة لباقة بي إن سبورت المتخصصة الرياضية، فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الاسم وتم افتتاحها في 2011، لتكون ملاذ لمحبي و متابعي الرياضة بالعديد من دول العالم.

تردد قناة بي إن سبورت تستطيع من خلاله متابعة الأخبار الرياضية العالمية ومعرفة نتائج المباريات المقامة على الساحة أول بأول، وهي تتبع مجموعة بي إن سبورت الرياضية مثل “بي إن سبورت المفتوحة” و”بي إن سبورت 2” و “الكأس الرياضية“، وتقدم قناة بي إن سبورت الإخبارية محتواها مجاناً على القمر “نايل سات”، ومن المنافسات التي تتابعها القناة اليوم، بطولة دوري أبطال أوروبا في إطار مباريات دور الربع نهائي، تقام مباراة بين مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ليون الفرنسي، على ملعب “خوسيه الفالادي” في مدينة لشبونة بدولة البرتغال.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي/ ليون الساعة 9 مساءً الربع نهائي

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الاستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الأسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها (عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء- عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج أسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج أسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم أسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأوربي- الاقتصادية الرياضية برنامج أسبوعي يقدم اقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث على رأس كل ساعة يومياً).