شغال الآن رابط “tawjihi.jo” لمعرفة نتائج توجيهي الأردن 2020 الدورة الصيفية

رابط “tawjihi.jo” لإعلان نتائج توجيهي الأردن، الرابط المباشر لاستخراج نتائج الشهادة الثانوية بالأردن الدورة الأولي 2020، حيث يكثر البحث في الفترة الأخيرة عن موعد إعلانها، ومؤشرات نسب النجاح لجميع الفروع، فقد تمت الامتحانات بهدوء دون شكوي، وكانت هناك متابعة مستمرة من القيادات التعليمية لسير عملية الامتحانات وتزليل كافة العقبات أمام الطلاب في ظل الوضع الحالي من انتشار وباء كورونا.

شغال الآن رابط نتائج توجيهي الأردن 2020، للتعرف على النتيجة فوراً وبكل سهولة برقم الجلوس، فقد أعلن السيد الوزير عن نسبة النجاح العامة التي جاءت 56.5%، وهي أعلي من العام الماضي، وتقدم بخالص التهنئة للطلاب جميعاً.

ومنذ الانتهاء من الامتحانات وعمليات البحث جارية على مستوي مدن ومناطق المملكة الأردنية الهاشمية وهي “العقبة- عمان- الكرك- الزرقا- إريد- البلقاء- عجلون- الجرش- مادبا- معان”، للتعرف على نتيجة توجيهي الأردن لهذا العام، حيث يتحدد على شهادة التوجيهي مستقبل الطالب في الدخول للمرحلة الجامعية والكلية التي سيكمل فيها دراسته.

روابط معرفة “نتائج توجيهي” 2020

الموعد الرسمي لإعلان نتائج توجيهي 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج “توجيهي” 2020، ويتم التعرف على النتيجة الآن عبر الروابط الرسمية لنتائج التوجيهي، والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث تعمل الوزارة الآن على تجهيز المواقع الرسمية وتحديثها لتحمل ضغط البحث عن النتيجة وقت ظهورها، والتعرف عليها بكل سهولة.