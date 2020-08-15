«الصحة» تعلق على ما يتردد عن عدم ملائمة لقاح كورونا الروسي للبالغين

ردًا على سؤال من مواطن
علقت وزارة الصحة على ما يتم تداوله من عدم ملائمة اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا للأشخاص البالغين، مشيرة إلى أنه لا توجد دراسات تثبت صحة تلك المقولة.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنه « لا توجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما تم ذكره».
ووجه أحد المواطنين سؤالًا بأنّه تمَّ تداول معلومات حول أن اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا لا يناسب البالغين الأقل من 18 عامًا؟
يذكر أنَّ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن يوم اليوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا فى العالم، وأكّد انَّ إحدى ابنتيه شاركت في التجربة على اللقاح، وأنها في حالة جيدة.
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