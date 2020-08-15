الصحة: النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية.. والفحص المبكر ضروري لـ3 فئات

طالبت بالفحص المبكر
أوضحت وزارة الصحة أنَّ النساء أكثر تعرضًا من الرجال للإصابة بسرطان الغدة الدرقية، مشيرة إلى أنَّ ثلاث فئات معرَّضة أكثر من غيرهم للإصابة بهذا المرض، موضحة أهمية الفحص المبكر.
وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة –عبر تويتر- أنَّ النساء تصاب بسرطان الغدة الدرقية بمعدّل أعلى من الرجال، مضيفًا أنَّ الفحص المبكر يعتبر مهمًا للاطمئنان على الصحة.
وأشارت الصحة إلى أنَّ بعض الحالات سواء من النساء أو الرجال يحتاجون إلى الفحص المبكر أكثر من غيرهم: مثل:
- المعرضين للأشعة بكثرة في مرحلة الطفولة.
- من لديه تاريخ مرضي في العائلة.
- المصاب بتضخم أو التهاب في الغدة الدرقية.
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