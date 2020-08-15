حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين
نفّذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن عددًا من الزيارات الرقابية، التي بلغت 2092 زيارة ميدانية من بداية شهر فبراير الماضي إلى 13 أغسطس، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، بلغت عدد الزيارات للمستشفيات 967 زيارة.
بينما بلغ عدد الزيارات المنفذة على الصيدليات لقياس توفر المستلزمات الطبية الكمامات، والمعقمات 882 زيارة، وتجاوزت عدد الزيارات للمجمعات العامة 164 زيارة، كما بلغت عدد الزيارات للمجمعات الطبية المتخصصة 79 زيارة.
وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية والصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
اقرأ أيضًا
صحة حفر الباطن تجري عملية ناجحة لامرأة أربعينية مصابة بكورونا
صحة حفر الباطن تواصل حملاتها التوعوية بالأسواق التجارية
كانت هذه تفاصيل خبر صحة حفر الباطن تنفذ 2092 زيارة رقابية للتأكد من تطبيق «إجراءات كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.