صحة حفر الباطن تنفذ 2092 زيارة رقابية للتأكد من تطبيق «إجراءات كورونا»

نفّذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن عددًا من الزيارات الرقابية، التي بلغت 2092 زيارة ميدانية من بداية شهر فبراير الماضي إلى 13 أغسطس، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، بلغت عدد الزيارات للمستشفيات 967 زيارة.

بينما بلغ عدد الزيارات المنفذة على الصيدليات لقياس توفر المستلزمات الطبية الكمامات، والمعقمات 882 زيارة، وتجاوزت عدد الزيارات للمجمعات العامة 164 زيارة، كما بلغت عدد الزيارات للمجمعات الطبية المتخصصة 79 زيارة.

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وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية والصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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