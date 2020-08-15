10 مخالفات مرورية تتراوح غرامتها بين 500 و900 ريال.. تعرف عليها

أوضحت الإدارة العامة للمرور -عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة- الغرامة المالية لنحو 10 مخالفات مرورية تتراوح قيمة كل منها من 500 إلى 900 ريال.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن ملاحقة مركبات الطوارىء أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 500 و900 ريال.

وكذلك تعد القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء مخالفة مرورية تتراوح غرامتها من 500 إلى 900 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وعدم الوقوف عند إشارة قف، وعدم الوقوف وقوفًا تامًّا عند إشارة «أمامك أفضلية» في حالة مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية، تعدان مخالفتان مروريتان تستوجبان غرامة مالية تتراوح من 500 إلى 900 ريال. وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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ويعد استعمال المركبات في غير الغرض الذي رخصت من أجله، وأيضًا استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، مخالفات مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح من 500 إلى 900 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

ووفقًا للإدارة العامة للمرور فإن كل من قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها، وتظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الجهات المختصة، يعدان مخالفات مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 900 ريال.

وكل من زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به واستخدام المنبهات الخاصة بمركبات الطوارئ دون الحاجة الضرورية لها، يعدان مخالفات مرورية تستوجب غرامة تتراوح من 500 إلى 900 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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