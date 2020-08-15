«الجوازات» تحدد حالة يتم فيها تغيير صورة جواز السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات ضرورة تغيير صورة جواز السفر إذا كانت تختلف عن صورة بطاقة الأحوال بشكل ملحوظ وواضح.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنّه «في حال وجود اختلاف بالشكل، بشكل ملحوظ، يتطلب منك تجديد جواز السفر لتسهيل إجراءات المغادرة».

وكانت أحدى المواطنات وجهت سؤالًا بأن صورتها في جواز السفر تختلف بشكل ملحوظ عن صورتها في بطاقة الأحوال، متسائلة عن الإجراء المطلوب في مثل تلك الحالة.

Advertisements

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات أن المنافذ البرية ما زالت مغلقة أمام حركة السفر للخارج، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

كما يسمح بدخول جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم للمواطنين حول استلام جوازات سفرهم بعد إصدارها أو تجديدها

الجوازات تحدد آلية استخراج جواز السفر الجديد.. وطريقتان لاستلامه