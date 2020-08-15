وكالة البلديات تواصل حملتها على الباعة الجائلين

تواصل وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة النظافة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، قيام مراقبي البلدية بحملة على السوق الشعبي بحي الخنساء أسفر عن مصادرة 534 كجم من الخضراوات والفواكه تم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، مشيرًا إلى مصادرة 677 كجم من الخرداوات المتنوعة.

من جانب آخر، واصلت بلدية العزيزية حملتها على الباعة الجائلين، المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ 137 جولة على المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من تنفيذ البروتوكولات الوقائية والصحية ، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة 145 كجم من الفواكه والخضراوات من الباعة الجائلين، وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.

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من جانبه أكد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزائدي، أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلديات تأتي امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأكد الزائدي أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع، التي تهدف -بشكل عامّ- إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وشدد الزائدي على أن الأمانة حريصة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لجميع المخالفات، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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