لموظفي القطاع العام.. هكذا يمكنك تسوية معاشك من المؤسسة العامة للتقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني طريقة تسوية المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام، وفقًا لنظام التقاعد المدني.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنَّ المعاش يحسب على أساس جزءٍ من أربعين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه المتقاعد عند نهاية الخدمة على النحو التالي:

1-المعاش التقاعدي المستحق = (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر ) ÷ 480، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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2-تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 40% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنح معاشًا أكبر.

3-تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) تمنح معاشًا أكبر.

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