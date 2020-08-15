السعودية اليوم / الكويت تسجل 779 حالة شفاء من كورونا



الكويت 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 779 حالة شفاء من مرض

وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه بذلك ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 67519 حالة، مبينة أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

// انتهى //

13:32ت م

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الكويت 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 779 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه بذلك ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 67519 حالة، مبينة أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //13:32ت م0041

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