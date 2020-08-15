السعودية اليوم / روسيا تسجل 5061 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجلت روسيا اليوم 5061 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا في بيان أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15617 حالة وفاة، و917884 إصابة، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6447 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 729411 حالة.

// انتهى //

11:39ت م

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موسكو 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجلت روسيا اليوم 5061 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 119 حالة وفاة.وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا في بيان أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15617 حالة وفاة، و917884 إصابة، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6447 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 729411 حالة.// انتهى //11:39ت م0033

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