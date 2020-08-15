السعودية اليوم / الهند تسجل 65002 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 65002 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن إجمالي عدد الوَفَيَات ارتفع إلى 49 ألفا و36 حالة وفاة، وذلك بعد أن سجلت الهند 996 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى مليون و808 آلاف و936 حالة.

// انتهى //

11:37ت م

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نيودلهي 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 65002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و526 ألفا و192 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن إجمالي عدد الوَفَيَات ارتفع إلى 49 ألفا و36 حالة وفاة، وذلك بعد أن سجلت الهند 996 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى مليون و808 آلاف و936 حالة.// انتهى //11:37ت م0030

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