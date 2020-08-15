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وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث تصادم على طريق الساحل جنوب جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أسفر حادث مروري مروع وقع على طريق الساحل جنوب محافظة جدة، عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أن غرفة عمليات الهيئة تلقت بلاغاً أمس (الجمعة) يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين على طريق الساحل جنوب محافظة جدة، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة.
وأضاف أبو زيد أنه تم على الفور تحريك 5 فرق إسعاف لموقع الحادِث، حيث جرى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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