السعودية | حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:08 صباحًا, 15 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض أكد حساب المواطن أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم رفضه فقط، وفي حال تم إرفاق مستند الرجاء الانتظار سيتم التحقق والرد على الشخص بالقبول أو الرفض.

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