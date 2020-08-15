شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 94٪ من التطوير .. افتتاح طريق الأمير نايف خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

- تضمن المشروع أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8,900 متر طولي بالاتجاهين

- تعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن خطة أعمال تأهيل وتطوير طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام، بلغت نسبة إنجازها 94٪ حيث أن المشروع على وشك الانتهاء من المرحلة الأخيرة ما بين تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فهد بن عبد العزيز، وتشمل الأعمال (صيانة طبقات الاسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية) بطول 2800 متر طولي في الاتجاهين والمتوقع الانتهاء من الأعمال وافتتاحه خلال أسبوعين وفقا للجدول الزمني المعتمد.

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ونوّه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة الطريق خلال شهر يونيو من العام الماضي وتضمن المشروع أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8,900 متر طولي بالاتجاهين وتتضمن الأعمال إزالة كامل طبقات الرصف ونقل وتمديد الخدمات وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس وإعادة السفلتة بطبقتين وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

و قال أنه في الشهر الحالي تم البدء بفرد المواد الحجرية وطبقة الاسفلت وجاري الانتهاء منها قريباً - بمشيئة الله - وبذلك يتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من كامل الطريق والمتوقع الانتهاء منها - بمشيئة الله - حسب خطة العمل في بداية شهر سبتمبر.

وأشار المهندس عصام الملا إلى نسب الإنجاز في المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال الطريق، والتي بلغت على إثرها نسبة إزالة طبقات ونقل المخلفات والأنقاض 100٪، أما فرد طبقات جديد بلغت 75٪، و 50٪ نسبة الانتهاء من أعمال الأرصفة.