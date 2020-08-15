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شكرا لقرائتكم معهد الإدارة العامة يعلن عن تفاصيل برامج إيفاد موظفي الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
معهد الإدارة العامة يعلن عن تفاصيل برامج إيفاد موظفي الدولة
برامج تنفذ عن بعد وأخرى تستلزم الحضور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن معهد الإدارة العامة عن تنفيذ برامجه المخصصة لإيفاد موظفي الدولة في مقار المعهد، وتنفيذ برامجه الإعدادية العامة واللغة الإنجليزية عن بعد والتقييم في القاعات التدريبية.
البرامج التي ستنفذ عن بعد
البرامج التدريبية القصيرة (القدرة الواحدة)
البرامج الإعدادية العامة (بعد الثانوي) وبرنامج اللغة الإنجليزية الخاصة بها
البرامج التي تستلزم الحضور لمقر المعهد
برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين (للموظفين)
البرامج التدريبية الموجهة
الحلقات التطبيقية
البرامج الإعدادية للإيفاد
وأوضح معهد الإدارة العامة أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال زيارة موقع المعهد على الرابط التالي (اضغط هنا).
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