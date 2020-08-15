أرملة تشكو انقطاع دعم حساب المواطن منذ ثلاثة أشهر

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365، مع شكوى مواطنة بسبب انقطاع الدعم عنها منذ ثلاثة أشهر، حيث أكد أنه يمكن إضافة الأبناء كتابعين وإضافة المستندات المطلوبة.

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وشكت المواطنة بقولها : “أرمله مقطوع عنها حساب متابعات الخليج 365 من ٣ شهور، والأرض مسجلة باسم زوجها المتوفى وتم رفض طلبها للحصول على الدعم”.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه بإمكان الأم “الأرملة” إضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة ( صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة).

تفاصيل الدفعة الـ33

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثون 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلين 68% موضحًا أن 86%من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.