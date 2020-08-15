شكرا لقرائتكم المملكة ترحّب بتصنيف ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-15 المملكة ترحّب بتصنيف ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية منع دخول أفراد المنظمة لأراضيها Advertisements متابعات الخليج 365 - واس أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بتصنيف جمهورية ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها. نوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة ترحّب بتصنيف ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.