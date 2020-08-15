سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 10 مناطق

2020-08-15

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متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ، الرياض ،القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، جازان). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .