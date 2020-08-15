إغتيال محمد بن سلمان والمتهم مفاجأة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 15 أغسطس 2020 11:12 صباحاً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 1,281 زيارة

كشف مصدر مسئول بالسعودية ، أن الأمن تمكن من إحباط مخطط كبير لاغتيال ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان .

وأكد المصدر ،ان التحقيقات في محاولة اغتيال بن سلمان ، كشفت عن تورط شخصيات موالية لسعد بن خالد بن سعد الله الجبري المستشار الأمني السعودي السابق في وزارة الداخلية السعودية في الحادث، بينهم عناصر في الأجهزة الأمنية. وبدأت السلطات عمليات تطهير واسعة في تلك الأجهزة.

وقال المصدر ، أن السلطات ستكثف مساعيها لإنهاء نفوذ الموالين للجبرى ، بعد نجاة ولى العهد محمد بن سلمان من محاولة اغتيال.