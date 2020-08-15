، شاهد.. استكمال المرحلة الأولى من تأهيل "أشجار السيول والعواصف" بالمدينة ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجمعية التعاونية للنحالين، في تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية، وقامت الفرق الميدانية بحصر الأشجار التي سقطت جراء العواصف والسيول والرياح في عدد من مناطق المدينة المنورة.
ونفذت أمانة المنطقة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وكمرحلة أولى، إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة، باستخدام معدات ووسائل متعددة مثل "وايرات قماش لاستعدال ما تم انحرافه وجرفه بمياه السيول من الأشجار، وشيولات لإعادة وضع سواتر حماية للأشجار، وقلابات، وونش فور كلفت، بمشاركة 10 أفراد من الكوادر البشرية.
يُذكر أن مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسّع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة والحفاظ عليها، والحدّ من التصحُّر وخفض معدلات التلوث البيئي.
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 11:27 AM
تنفيذ تقوم عليه أمانة المنطقة وجهات حكومية عبر معدات وكوادر بشرية مجهزةشاهد.. استكمال المرحلة الأولى من تأهيل "أشجار السيول والعواصف" بالمدينة
شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجمعية التعاونية للنحالين، في تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية، وقامت الفرق الميدانية بحصر الأشجار التي سقطت جراء العواصف والسيول والرياح في عدد من مناطق المدينة المنورة.
ونفذت أمانة المنطقة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وكمرحلة أولى، إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة، باستخدام معدات ووسائل متعددة مثل "وايرات قماش لاستعدال ما تم انحرافه وجرفه بمياه السيول من الأشجار، وشيولات لإعادة وضع سواتر حماية للأشجار، وقلابات، وونش فور كلفت، بمشاركة 10 أفراد من الكوادر البشرية.
يُذكر أن مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسّع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة والحفاظ عليها، والحدّ من التصحُّر وخفض معدلات التلوث البيئي.
، شاهد.. استكمال المرحلة الأولى من تأهيل "أشجار السيول والعواصف" بالمدينة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. استكمال المرحلة الأولى من تأهيل "أشجار السيول والعواصف" بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.