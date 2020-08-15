- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يعود غداً الأحد، الإداريون والإداريات إلى مدارسهم، بعد انتهاء إجازتهم الصيفية، فيما لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442هـ.
ويباشر الإداريون والإداريات، غداً الأحد، مهامهم الميدانية بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، وذلك لوضع الترتيبات النهائية للاستعداد للعام الدراسي والتأكد من توافر وسائل السلامة وجاهزية مرافق المدارس ووصول الكتب الدراسية ونحوها من الخطط، إلى جانب التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والبروتوكولات المعتمدة في المباني التعليمية.
فيما لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442 هـ، حيث تعكف وزارة التعليم وجهات أخرى تشاركها، وهي: الصحة والاتصالات وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ على اتخاذ ما يحقق مصلحة وسلامة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام.وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 11:23 AM
فيما تعكف الوزارة وجهات أخرى على اتخاذ ما يحقق مصلحة ستة ملايين طالب
يعود غداً الأحد، الإداريون والإداريات إلى مدارسهم، بعد انتهاء إجازتهم الصيفية، فيما لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442هـ.
ويباشر الإداريون والإداريات، غداً الأحد، مهامهم الميدانية بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، وذلك لوضع الترتيبات النهائية للاستعداد للعام الدراسي والتأكد من توافر وسائل السلامة وجاهزية مرافق المدارس ووصول الكتب الدراسية ونحوها من الخطط، إلى جانب التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والبروتوكولات المعتمدة في المباني التعليمية.
فيما لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442 هـ، حيث تعكف وزارة التعليم وجهات أخرى تشاركها، وهي: الصحة والاتصالات وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ على اتخاذ ما يحقق مصلحة وسلامة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام.
، غداً.. الإداريون يعودون إلى مدارسهم ولا قرار رسمي بشأن آلية بداية العام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. الإداريون يعودون إلى مدارسهم ولا قرار رسمي بشأن آلية بداية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.