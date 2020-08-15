محمد بن مسعود - الدمام - 15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 11:19 AM روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح " روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح " كورونا أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تم تطويره من قِبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية. الكلمات المفتاحية ، روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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