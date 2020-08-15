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سدّد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قرضاً تجسيرياً بقيمة 10 مليارات دولار قبل أشهر من الموعد المحدّد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، قالت المصادر إن الصندوق قام بسداد القرض بالكامل والذي كان مستحقاً في أكتوبر المقبل.
وكان الصندوق قد وقّع القرض العام الماضي، فيما أكّد متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة، أنه تم سداد القرض قبل الموعد المحدّد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.صندوق الاستثمارات العامة السعودي
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 11:16 AM
وقّع بالعام الماضي وكان مستحقاً في أكتوبر المقبل وتم سداده بالكامل
سدّد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قرضاً تجسيرياً بقيمة 10 مليارات دولار قبل أشهر من الموعد المحدّد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، قالت المصادر إن الصندوق قام بسداد القرض بالكامل والذي كان مستحقاً في أكتوبر المقبل.
وكان الصندوق قد وقّع القرض العام الماضي، فيما أكّد متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة، أنه تم سداد القرض قبل الموعد المحدّد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
، قبل أشهر من موعده.. "صندوق الاستثمارات" يسدد قرضا بـ 10 مليارات ،
المصدر : الخليج 365
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