شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: ‏ألمع الأجرام السماوية تجتمع في جهة واحدة خلال هذه الأيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أن ألمع الأجرام السماوية الأربعة تجتمع في جهة واحدة خلال هذه الأيام وهي الجهة الشرقية ناحية شروق الشمس.

وقال الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن هذه الأجرام الألمع هي: الشمس في المرتبة الأولى، ثم القمر، والزهرة، ونجم الشعراء المسمى عند العامة بـ "المرزم".

وأضاف "الزعاق" أن هذه الأجرام سنشاهدها في الجهة الشرقية قبل شروق الشمس، لافتًا إلى أن فجر يوم السبت سيكون القمر قريبًا من الزهرة، وعلى جنوبهم يوجد نجم "المرزم" الذي يتغير لونه.