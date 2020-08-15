المملكة ترحب بتصنيف جمهورية ليتوانيا لـ "حزب الله" منظمة إرهابية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية ، بتصنيف جمهورية ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها. ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

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