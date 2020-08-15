شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» توضح مدى إمكانية تقسيط المخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية عند تراكمها وتسجيل غرامات مرتفعة .

وأكدت "المرور " أنه يمكن تسديد كل مخالفة بالرقم الخاص بها منفصلة عن المخالفات الأخرى للتخفيف عن أصحاب المخالفات بدلاً من تقسيط مبلغ المخالفات إجمالاً .

وفي نفس الوقت شددت "المرور" على أهمية سدد كامل المخالفات لكي يتمكن صاحب المركبة من الإستفادة بخدمات منصة أبشر .