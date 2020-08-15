شكرا لمتابعة خبر عن مدير تعليم تبوك يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 1441هـ.
وهنأ المدير العام جميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة متمنياً لهم التوفيق والسداد، كما قدم شكره للمساعد للشؤون المدرسية د.سلطان العنزي على متابعته لإتمام إجراءات الحركة مثمنًا لفريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز حركة النقل الداخلي.
من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين د.صالح أبوهاشم أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور.
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