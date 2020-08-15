إشارات ورموز أشهر ترددات القنوات التركية “أغسطس 2020” مسلسلات دراما تركية على النايل سات عرب سات

نقدم لكم اليوم أشهر ترددات قنوات المسلسلات التركية 2020، حيث تعرض هذه القنوات العديد من المسلسلات التركية الشهيرة وآلتي حققت نسب مشاهدة كبيرة، وذلك على قمر عرب سات، ونايل سات وترك سات وهوت بيرد، وتقدم القنوات التركية أشهر الأعمال الدرامية التركية مدبلجة أو مترجمة للغة العربية، ومن أِهر هذه القنوات، قناة TRT1k قناة show tv،قناة تايم تركي، قناة CRT دراما، قناة حريم السلطان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة انتشرت قنوات المسلسلات التركية انتشاراً واسعا في الأوساط العربية، حيث استحوذت قنوات المسلسلات التركية على نسب مشاهدة متزايدة، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير عن أهو القنوات التي تعرض المسلسلات التركية الشهيرة.

تردد قنوات المسلسلات التركية المدبلجة على النايل سات 2020

ومن خلال هذا التقرير سنقدم لكم جداول تفصلية عن أشارات ترددات قنوات المسلسلات التركية حتى نمكنكم من استقبال إشارة هذه الترددات بكل سهولة ويسر.

تردد قناة show tv التركية 2020

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب Turksat ” ترك سات” 12209 27500 3/4 عمودي (v)

تردد قناة تايم تركي 2020

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 11526 27500 3/4 أفقي(h)

تردد قناة CRT دراما 2020

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12226 27500 5/6 عمودي (v)

تردد قناة أبو ظبي دراما 2020

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نيل سات 12226 27500 3/4 افقي

تردد قناة حريم السلطان 2020

القمر التردد معدل الترميز معامل الخطأ الاستقطاب نايل سات 11177أو 11179 27500 3/4 أفقي (h)

تردد قناة MBC دراما الجديد 2020

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 11938 أو11470 27500 3/4 عمودي (v)

تردد قناة بلاي حكايات 2020

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 11179 27500 3/4 أفقي (h) نايل سات 12360 27500 3/4 عمودي (V)

القنوات الناقلة مسلسل قيامة المؤسس عثمان غازي

وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير جميع ترددات القنوات التي تقوم بعرض المسلسل التركي التاريخي عثمان غازي، وذلك حتى يتمكن متابعي موقعنا “نبأ حصري” من مشاهدة المسلسل بكل سهولة ويسر.

“#kurulusosman” على تردد قناة ATV التركية الجديد

القمر المدار التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV HD الجديد

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل المؤسس عثمان على النايل سات

معامل التصحيح الاستقطاب التردد القمر الصناعي 5/6 عمودي 10922 النايل سات 5/6 عمودي 12130 ياه سات

موعد وتوقيتات عرض مسلسل المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية

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