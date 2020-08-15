الوليد بن طلال يقدم 4 نصائح لضمان حياة أفضل للجميع

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قدم الأمير الوليد بن طلال 4 نصائح يمكن من خلالها للشخص الاستمتاع بحياة أفضل، تكون نقية ونظيفة.
وقال الوليد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه لضمان حياة أفضل على الشخص أن يتناول “ما يُزرع في الأرض” من الخضراوات والفواكه، وألا يأكل “ما يمشي على الأرض”؛ ويعني اللحوم سواء كانت بيضاء أو حمراء.
وأضاف أنه للحفاظ على الرشاقة واللياقة يجب ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة، وشدد على الامتناع عن التدخين لعيش حياة نقية ونظيفة.
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