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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة تعرّض نفسها للخطر باللهو أسفل جملٍ ضخم وعند أقدامه. واتهموا ولي أمر الطفلة بالإهمال واللامبالاة، خاصة أن وجود الطفلة في ذلك المكان يعرّضها لخطر داهم يهدد حياتها . Advertisements وطالب عدد من متداولي المقطع بمحاسبة ولي الأمر، مناشدين تدخل الجهات المعنية وأخذ تعهد عليه بعدم تعريض طفلته للخطر. فيما رأى آخرون أن وجود الطفلة في ذلك المكان لا يشكل أي خطرٍ على حياتها، خاصة أن الجمل لم يتحرك، ودللوا على رأيهم بالمقارنة بين هذا الموقف والتعامل مع الحيوانات الأليفة التي تُربى في المنزل.





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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لطفلة تلهو بمفردها أسفل جملٍ ضخم.. وتباين في آراء متداوليه حول تعرضها للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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