فيديو.. دورية مرور تخرج عن السيطرة وتستقر في جدار منزل بالرياض

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تعرّض قائد دورية تابعة للمرور لحادث ارتطام مروع بجدار منزل في العاصمة الرياض، بعد فقدانه السيطرة عليها بطريقة غريبة.

وثق ذلك مقطع فيديو عبر كاميرا مراقبة مثبتة على طريق عام للدورية وهي تنحرف بسرعة كبيرة عن مسارها من الطريق الرئيس وتستقر في جدار المنزل.

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ولم يتضح سبب وقوع الحادث..، إلا أن المقطع أظهر إحدى إطارات الدورية وهي تتدحرج خلفها على الطريق، ما يرجح فرضية أن قائدها لم يتمكن من السيطرة عليها بعد خروج الإطار.



