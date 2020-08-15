انتقادات حادة لبوتين بسبب التعجل في الإعلان عن لقاح كورونا

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وجّه عدد من كبار العلماء الروس انتقادات واسعة للقاح فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام القليلة الماضية.

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وتقدم كبير أطباء الجهاز التنفسي في روسيا، البروفيسور ألكسندر تشوكالين، باستقالته من منصبه في مجلس الأخلاقيات، بسبب ما وصفه بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها اللقاح الجديد في حق مهنة الطب، مشيرًا إلى أن هناك تعجلا في الإعلان عن اللقاح.

واتهم تشوكالين عددا من الخبراء الرائدين الذين شاركوا في تطوير اللقاح، مؤكدًا أنهم استهزأوا بأخلاقيات المهنة بتسريع إنتاج اللقاح، خاصة بعدما تبين له أن اللقاح لم يمر بالمسارات اللازمة التي ينص عليها المجتمع العلمي الدولي.

وكان بوتين قد أعلن قبل أيام توصل موسكو للقاح فعال ضد الفيروس التاجي، وهو ما واجه شكوكا واسعة في المجتمعات الطبية الدولية، بسبب ما وصفوه بعدم الالتزام بالمسارات اللازمة للتأكد من نجاح اللقاح قبل الإعلان الرسمي عنه.

